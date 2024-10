crédito: No Ataque Internacional

Ex-técnico de Neymar assume seleção da Inglaterra (Tuchel treinou Neymar no PSG, entre 2018 e 2020)

Ex-técnico de Neymar no PSG, o alemão Thomas Tuchel será o novo treinador da seleção da Inglaterra para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Após a demissão de Gareth Southgate, que comandou a Seleção Inglesa nas últimas duas Copas, Lee Carsley tem comandado a equipe como treinador interino.

No entanto, ao que tudo indica, a vitória da Inglaterra sobre a Finlândia por 3 a 1, nesse domingo (13/10), foi a última partida de Carsley no comando dos Three Lions.

Thomas Tuchel

Após passagens nas categorias de base de Stuttgart e Augsburg, Tuchel estreou como treinador profissional no Mainz, em 2008. Comandou o clube por cinco temporadas e o levou para a Liga Europa duas vezes.

Depois, Tuchel passou a comandar o Borussia Dortmund em 2015 e seu trabalho passou a ter maior projeção internacional. O alemão conquistou seu primeiro título, a Copa da Alemanha, na temporada 2016-17.

Após um ano sem clube, Tuchel assumiu o estrelado time do PSG, que tinha Neymar como camisa 10. Na temporada 2019-20, o time francês chegou à final da Liga dos Campeões pela primeira vez, mas foi derrotado pelo Bayern de Munique.

O alemão assumiu o Chelsea logo que deixou o PSG. Na temporada 2020-21, conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, derrotando o Palmeiras na final.

Tuchel retornou à Alemanha para treinar o Bayern de Munique, mas ficou pouco mais de uma temporada no comando do clube. Na temporada 2023-24, os Bávaros terminaram na terceira colocação do Campeonato Alemão, pior desempenho desde 2010.

