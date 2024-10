Ex-alvo do Cruzeiro é apresentado como novo técnico do Boca Juniors

Técnico que esteve no radar do Cruzeiro para a temporada 2024, Fernando Gago foi apresentado como novo técnico do Boca Juniors nesta terça-feira (15/10). Revelado como jogador pelo clube xeneize, o ex-volante de 38 anos assume a equipe no lugar de Diego Martínez.

Em dezembro do ano passado, Fernando Gago chegou a negociar com o Cruzeiro. No entanto, o clube mineiro fechou com outro técnico argentino: Nicolás Larcamón.

Fernando Gago estava no Chivas, do México, desde o início deste ano. Curiosamente, Larcamón é o favorito a assumir o lugar do compatriota no clube de Guadalajara.

Presidido pelo ex-jogador Juan Román Riquelme, o Boca Juniors precisou acionar a cláusula de rescisão estipulada pelo Chivas, de 1 milhão de dólares (R$ cerca de R$ 5,6 milhões) para contar com Fernando Gago.

Carreira de Gago como técnico

Como jogador, Fernando Gago atuou por Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia e Vélez. Ele defendeu a Seleção Argentina no vice-campeonato mundial em 2014.

Gago iniciou a carreira em 2021, comandando o modesto Aldosivi, da Argentina. Por lá, foram 26 jogos (sete vitórias, três empates e 16 derrotas), com 30,76% de aproveitamento.

Após a primeira experiência, ele passou pelo Racing, entre 2021 e 2023. Gago esteve à frente da equipe de Alvellaneda em 109 partidas, com 53 vitórias, 28 empates e 28 derrotas.

No México, Gago comandou o Chivas em 37 jogos, com 17 vitórias, 10 empates e 10 derrotas.

