Haaland passa em branco, e Noruega leva goleada da Áustria na Liga das Nações (Haaland passou em branco pela Noruega)

Na tarde deste domingo, a Noruega sofreu uma derrota dolorida fora de casa contra a Áustria, pela quarta rodada da Liga das Nações. Na Raiffeisen Arena, em Linz, os noruegueses foram goleados por 5 a 1. Arnautovic (duas vezes), Lienhart, Posch e Gregoritsch marcaram para os austríacos, enquanto Sorloth fez o de honra dos visitantes. Principal nome da Noruega, Haaland teve poucas ações e passou em branco na partida.

A derrota, no entanto, ainda mantém a seleção norueguesa na liderança do Grupo 3 da Liga B, com sete pontos. Com os três pontos somados, a Áustria encosta na ponta, também com sete. Eslovênia, com sete, e Cazaquistão, com um, completam a tabela.

Na próxima rodada da Liga das Nações, a Noruega visita a Eslovênia. A Áustria, por sua vez, enfrenta o Cazaquistão, fora de casa.

O jogo

A partida começou quente, com Haaland mandando na trave no início. Aos sete minutos, Arnautovic recebeu de Baumgartner, driblou o zagueiro Hanche-Olsen e chutou com força para abrir o placar para a Áustria.

Sorloth conseguiu o empate no primeiro tempo para a Noruega. Aos 39, o atacante subiu sozinho na área após cobrança de falta da intermediária e mandou para as redes.

O segundo tempo também teve ação logo no começo. Hanche-Olsen cometeu pênalti em Baumgartner aos três minutos. Arnautovic bateu no canto de Nyland e colocou a Áustria à frente do placar de novo.

Os donos da casa seguiram dominando as ações e aumentaram aos 12. Schmid cobrou escanteio e o zagueiro Lienhart subiu mais que todo mundo. Cinco minutos depois, Sabitzer cruzou da esquerda e encontrou Posch na segunda trave para marcar o quarto dos austríacos no jogo.

Em jogada parecida, Sabitzer deu assistência para Gregoritsch transformar o placar em goleada aos 25.

Outros resultados deste domingo pela Liga das Nações

Cazaquistão 0 x 1 Eslovênia

Finlândia 1 x 3 Inglaterra

Grécia 2 x 0 Irlanda

A notícia Haaland passa em branco, e Noruega leva goleada da Áustria na Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.