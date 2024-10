Brazil's forward Luiz Henrique (R) celebrates after scoring during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Brazil, at the National stadium in Santiago, on October 10, 2024. (Photo by Javier TORRES / AFP)

Eliminatórias da Copa: como está a briga pelas 48 vagas no Mundial de 2026? (Brasil é a única seleção que já participou de todas as Copas)

A 20 meses da Copa do Mundo de 2026, as Eliminatórias começam a se desenhar para definir as 48 equipes que participarão do torneio. Será a primeira vez que o Mundial terá tantos participantes. Neste contexto, entenda como está a briga pelas vagas no campeonato de mais prestígio do futebol.

Apenas três equipes já estão garantidas no Mundial de 2026: Estados Unidos, Canadá e México, países que ganharam vagas porque receberão o torneio. O restante das seleções ainda precisa se provar nas Eliminatórias para se classificar.

Conmebol (América do Sul)

Na eliminatória sul-americana, dez países se enfrentam em turno e returno, totalizando 18 rodadas. Os seis primeiros se qualificam diretamente para o Mundial. O sétimo disputará a repescagem internacional.

Confira o cenário atual

1 – Argentina – 19 pontos

2 – Colômbia – 16 pontos

3 – Uruguai – 15 pontos

4 – Brasil – 13 pontos

5 – Equador – 12 pontos

6 – Bolívia – 12 pontos

7 – Venezuela – 11 pontos

8 – Paraguai – 10 pontos

9 – Chile – 5 pontos

10 – Peru – 3 pontos

Concacaf (América do Norte, Central e Caribe)

No restante do continente americano, a competição conta com 32 nações e é dividida em três fases. Três seleções se garantem diretamente na Copa e outras duas vão ao playoff.

Primeira fase: as quatro piores seleções da Concacaf no ranking da Fifa se enfrentam em partidas de ida e volta. As equipes vencedoras avançam para a segunda fase.

Segunda fase: seis grupos de cinco times (os dois melhores de cada avançam).

Terceira fase: três grupos de quatro times (o vencedor de cada chave vai à Copa, enquanto os dois melhores segundos colocados seguem para os playoffs).

Confira o cenário atual

As Eliminatórias da Concacaf estão na segunda fase. Com os resultados atuais, Honduras, Cuba, Costa Rica, Trinidad e Tobago, Curaçau, Haiti, Nicarágua, Panamá, Guatemala, Jamaica, Suriname e Porto Rico estão avançando para a etapa final, em que competirão por três vagas diretas e duas de playoff.

Vale destacar que Estados Unidos, Canadá e México já estão classificados por serem países-sede, e não disputam as Eliminatórias.

CAF (África)

O continente africano tem direito a nove vagas na Copa do Mundo. Elas serão definidas a partir de nove grupos de seis equipes, o primeiro colocado conquista a vaga, enquanto os quatro melhores vice-líderes disputam uma vaga na repescagem internacional.

Confira o cenário atual

Egito, Sudão, Ruanda, Camarões, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Comores estão garantindo lugar na Copa de 2026 com os resultados atuais.

AFC (Ásia)

As Eliminatórias da Ásia possuem um formato grande, com cinco fases. Na primeira, as equipes mal ranqueadas na Fifa disputam vagas para a segunda etapa, em que 36 seleções se dividem em nove grupos de quatro times, as duas melhores de cada grupo avançam.

Depois, a terceira fase conta com três grupos de seis times, e os líderes e vice de cada grupo se classificam para o Mundial. Os terceiros e quartos colocados disputam mais duas vagas diretas na quarta etapa. Ainda há uma disputa entre as seleções que “bateram na trave” por uma vaga na repescagem internacional.

Confira o cenário atual

A competição está na terceira fase, e Coreia do Sul, Iraque, Japão e Austrália estão encaminhando a classificação. Enquanto Jordânia, Omã, Arábia Saudita e Bahrein estão na zona de classificação para a quarta etapa.

Vale destacara que a Austrália, apesar de se localizar na Oceania, participa do futebol asiático, já que esse possui um nível mais alto.

OFC (Oceania)

Em 2026, será a primeira vez que uma seleção da Oceania terá direito a uma vaga direta na Copa do Mundo.

Por lá, as eliminatórias tem uma primeira fase em que as quatro piores seleções do ranking da Fifa disputam uma vaga para a segunda etapa, que tem dois grupos de quatro seleções. Líder e vice de cada um dos grupos avançam.

Na terceira fase, as quatro seleções se enfrentam em semifinais e final. O vencedor se classifica para o Mundial, enquanto o segundo colocado vai para a repescagem internacional.

Confira o cenário atual

As Eliminatórias da Oceania estão na segunda fase, e, neste momento, Nova Caledônia, Fiji, Nova Zelândia e Samoa estão se classificando para a próxima etapa.

UEFA (Europa)

16 equipes do Velho Continente disputarão a Copa do Mundo de 2026. Contudo, a disputa pelas vagas esta marcada para começar apenas em 2025.

As 55 seleções se dividem em 12 grupos de quatro ou cinco equipes. Os líderes já garantem vaga na Copa, enquanto os segundos colocados disputarão um playoff junto com os quatro líderes da Nations League para definir as vagas restantes.

