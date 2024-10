Jogador é homofóbico a recusar pedido de clube (Kevin Behrens é atacante do Wolfsburg desde o início do ano de 2024)

O atacante Kevin Behrens teve comportamento homofóbico recentemente. Em ação do seu clube, o Wolfsburg, da Alemanha, o jogador alemão de 33 anos se recusou a assinar camisa especial relacionada à causa LGBTQIAPN+ e fez um comentário preconceituoso sobre a campanha.

“Não vou assinar essa m**** gay” Kevin Behrens, atacante do Wolfsburg

O comentário homofóbico foi feito durante uma sessão de autógrafos. A camisa que o jogador se recusou a assinar foi desenhada para uma ação beneficente do Wolfsburg com o intuito de promover a inclusão e a luta contra a homofobia.

Após a repercussão negativa acerca da declaração homofóbica, Kevin Behrens se pronunciou. “Gostava de me desculpar pelo que aconteceu. O assunto foi discutido internamente e peço perdão por não querer falar mais sobre o assunto”, afirmou o atacante.

Já o clube alemão afirmou que a fala do atacante não condiz com a “postura do Wolfsburg” e confirmou a informação divulgada por Behrens de que o assunto foi resolvido internamente.

Kevin Behrens é atleta profissional desde 2010 e atuou em nove clubes alemães diferentes. Nessas oportunidades, ele se destacou no Sandhausen e no Union Berlin. O atacante também já foi convocado para a Seleção da Alemanha, tendo feito um jogo em 17 de outubro de 2023, no empate por 2 a 2 com o México.

A notícia Jogador é homofóbico a recusar pedido de clube foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.