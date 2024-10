Jogador é punido pela Fifa por chamar sul-coreano de ‘Jackie Chan’ (Atleta recebeu punição )

A Fifa comunicou que puniu o zagueiro Curto, que pertence ao Como (ITA) e, atualmente, está emprestado ao Cesena, da Segunda Divisão da Itália. A entidade aplicou uma suspensão de dez partidas ao atleta. Com isso, justificou que o atleta foi responsável por manifestação xenofóbica contra o atacante sul-coreano, Hwang Hee-chan, do Wolverhampton, que integra a Premier League.

A Fifa ainda permitiu que o zagueiro tenha a possibilidade de cumprir metade de punição nesta temporada, já a outra metade pode ser em até dois anos. Curto teria ofendido Hwang lhe apelidando de “Jackie Chan”, em referência ao famoso ator de filmes de ação, natural de Hong Kong. O comportamento ocorreu durante um amisto de pré-temporada entre Como e Wolverhampton, em julho deste ano.

“O jogador Marco Curto foi considerado responsável por comportamento discriminatório e suspenso por 10 partidas”, apontou um representante da Fifa.

“O jogador terá que realizar serviço comunitário e passar por um programa de treinamento e reeducação em uma entidade aprovada pela Fifa”, acrescentou o porta-voz da entidade.

Clubes se manifestam após punição da Fifa

Após a confirmação da sentença, o Como não se manifestou. Porém, antes disso, relatou que Curto chamou Hwang desta forma em tom de descontração. Especialmente depois de escutar os próprios companheiros do atacante do Wolverhampton o chamarem de “Channy”, o apelido do sul-coreano no grupo.

“Nosso clube não considera que o jogador tenha falado isso de forma pejorativa”, frisou o Como.

“Ficamos desapontados com o fato dos jogadores do Wolverhampton terem reagido de forma totalmente desproporcional”, complementou.

Depois do anúncio da punição por parte da Fifa, o clube inglês se manifestou sobre o caso.

“Nós estamos satisfeitos com a decisão da Fifa de suspender Marco Curto. Exatamente após o incidente discriminatório ocorrido durante nosso confronto de pré-temporada contra o Como”, detalhou o diretor de futebol do Wolverhampton, Matt Wild, por meio de nota.

“A suspensão aplicada ao atleta manda uma mensagem clara de que o racismo e a discriminação não serão toleradas no futebol e no resto da sociedade”, acrescentou.

“O Wolverhampton vai sempre ter postura firme contra o racismo e a discriminação em qualquer forma. Além disso, mantemos nosso comprometimento em criar um ambiente aonde todos se sintam respeitados e incluídos”, finalizou o dirigente.

A suspensão veio em uma análise do episódio depois de uma reclamação enviada à Uefa pelo próprio Wolverhampton, após o amistoso de pré-temporada que ocorreu na cidade de Marbella, na Itália. Aliás, o incidente em que Curto foi protagonista gerou uma briga entre os jogadores. A ponto do meio-campista português, Podence, que, na época defendia, o Wolverhampton, acertar um soco em um adversário e ser expulso.

