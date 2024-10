Jornal espanhol critica Vitor Roque: ‘Errático na frente do gol’ (Vitor Roque comemora primeiro gol pelo Betis)

O atacante brasileiro Vitor Roque, jogador do Barcelona emprestado ao Betis, foi criticado por gols perdidos em partidas de La Liga (Campeonato Espanhol).

Após a derrota do Betis para o Sevilla por 1 a 0, nesse último domingo (6/10), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela nona rodada do torneio, as oportunidades de marcar não convertidas pelo jogador foram motivo de debate após a partida.

O jornal espanhol Diarios As publicou uma matéria intitulada “Vitor Roque dá razões ao Barcelona”, em que alfineta o atleta, de 20 anos.

“O brasileiro voltou a se mostrar errático de cara para o gol contra o Sevilla e Betis espera uma versão mais eficiente do nove que Hansi Flick (treinador do Barcelona) descartou”, inicia.

“Não tinha tido protagonismo com Xavi (ex-treinador do Barcelona) e tampouco teria com Hansi Flick. O técnico alemão o testou em um dos amistosos de verão e compreendeu que ele não era o atacante que precisava para seu estilo de jogo”, afirma.

“…Seu rendimento atual dá razão ao Barcelona. O jogador não aproveitou as duas claras ocasiões de gol que teve no clássico e isso resultou em um letal destino dos verdiblancos (Betis). Já aconteceu em jogos anteriores. O brasileiro sofre diante do gol e depois de marcar na estreia contra o Leganés”, pontua.

“…Crescem as dúvidas em torno da sua capacidade de ser esse goleador em que Pellegrini (técnico do Betis) apostou”, reflete.

“O início dele em La Liga, no momento, dá razões ao Barcelona. O Betis, esse sim, espera que seus números disparem e possa encontra a esse goleador que tanto ansiava Pellegrini”, finaliza.

Técnico do Betis defendeu Vitor Roque

Em entrevista coletiva recente, Manuel Pellegrini, treinador do Betis, defendeu o atacante brasileiro das críticas sobre gols perdidos.

“Quando trouxemos Vitor Roque, sabíamos que era um jogador em formação. Se tivesse feito os gols nas oportunidades que teve estaríamos mais melhor na tabela (Campeonato Espanhol), mas talvez ele nem estaria aqui”, comenta.

“Está se desenvolvendo e confiamos em extrair o potencial dele”, completa.

