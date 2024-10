crédito: No Ataque Internacional

Campeão do mundo é acusado de abusos e falta de pagamento de pensão

Campeão do mundo é acusado de abusos e falta de pagamento de pensão (David jogou três Copas do Mundo)

O ex-astro David Trezeguet, integrante do elenco da França campeã do mundo em 1998, foi processado por ex-esposa por abusos e falta de pagamento de pensão.

Belén Cosme, parceira do ex-jogador entre 2012 até 2022, denunciou recentemente, segundo o jornal El Mundo, algumas das supostas ações abusivas do ex-marido.

“Violência tanto psicológica quanto como verbal…Não me deixou trabalhar, entre outras coisas”, conta.

“Tudo mudou quando fiquei envergonhada. Foi violência tanto mental como verbal, mas não denunciei neste momento, mesmo que ainda tenho algumas mensagens que me enviou. Não poderia seguir vivendo assim pelo meu bem-estar e o do meu filho”, afirma.

“É inquestionável que Trezeguet é uma figura que tinha muitos seguidores. Mas seu comportamento fora e dentro de casa não era o mesmo, principalmente quando perdia uma partida, um campeonato ou final. Tudo isso repercute na casa”, destaca.

“Me disse para voltar, que minha vida Disney havia acabado e que essa seria a consequência de eu ter me separado”, diz.

Ela também acusa o jogador de não pagar pensão alimentícia do filho, de sete anos, que tiveram juntos e de reduzir gradualmente o auxílio que prestava.

Carreira de Trezeguet

O jogador Francês, também com cidadania argentina, atuou no Platense (Argentina), Monaco (França), Juventus (Itália), Hércules (Espanha), Baniyas (Emirados Árabes Unidos), River Plate (Argentina), Newell’s Old Boys (Argentina) e Pune City (Índia).

Trezeguet disputou 71 jogos pela Seleção da França, com 34 gols. Ele jogou na Copa do Mundo de 1998, 2002 e 2006.

A notícia Campeão do mundo é acusado de abusos e falta de pagamento de pensão foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.