Barcelona oficializa contratação de goleiro que estava aposentado (Szczesny, novo goleiro do Barcelona)

O Barcelona confirmou na manhã desta quarta-feira a contratação do goleiro Wojciech Szczesny, que havia anunciado sua aposentadoria do futebol no fim última temporada. Agora, o arqueiro polonês volta atrás em sua decisão para poder substituir Ter Stegen no Barça.

O alemão teve uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e deve desfalcar o Barcelona até o fim da temporada. Desta forma, o contrato de Szczesny com o clube espanhol é válido apenas até o dia 30 de junho de 2025.

“Estou muito orgulhoso de ser o novo jogador do Barcelona. Visca Barça!”, disse Szczesny.