Donnarumma falha, e Arsenal supera PSG na Champions League (Kai Havertz chegou antes de Donnarumma e abriu o placar no Emirates Stadium)

O Arsenal aproveitou falhas do goleiro Donnarumma e ganhou do Paris Saint-Germain por 2 a 0, nesta terça-feira (1º/10), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium, na Inglaterra. Esta foi a primeira vitória dos londrinos no torneio.

Com quatro pontos, os comandados de Arteta estão na oitava colocação do torneio continental. Já o time da França ocupa o 18º lugar, com três unidades.

No próximo compromisso, o Arsenal enfrenta o Southampton, pelo Campeonato Inglês, às 11h (de Brasília) deste sábado, no Emirates Stadium. Já o PSG duela contra o Nice, pela Liga Francesa, no domingo, às 15h45.

O jogo

Desde o começo, o Arsenal tomou as rédeas da partida. Diante da pressão, o time da casa abriu o marcador, aos 19 minutos, quando Trossard, após bela jogada, acionou Havertz, que chegou antes de Donarumma para fazer 1 a 0.

Em desvantagem, o PSG passou a buscar o ataque, mas Nuno Mendes e Hakimi falharam em suas finalizações. Apesar disso, foi o Arsenal, aos 34, que ampliou o marcador: Saka bateu falta e as tentativas de finalização de Martinelli e Partey atrapalharam o goleiro e fizeram a bola morrer no fundo da rede.

No primeiro lance de perigo na segunda etapa, Martinelli chegou livre no meio da área para finalizar, contudo, parou em Donarumma. Os comandados de Luis Enrique responderam, com João Neves acertando a trave após desvio.

Com o PSG no ataque, o Arsenal explorava o contra-ataque. Após luta de Gabriel Jesus, a bola sobrou para Saka, que passou para Martinelli finalizar em defesa do goleiro. Mesmo com a pressão dos visitantes, a partida terminou em vitória do Arsenal por 2 a 0.

