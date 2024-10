crédito: No Ataque Internacional

Bayer Leverkusen faz dever de casa e derrota Milan, que segue sem vencer na Champions (Victor Boniface marcou o gol do Bayer na vitória sobre o Milan)

O Bayer Leverkusen recebeu o Milan na BayArena, nesta terça-feira (1º/10), e venceu por 1 a 0. Victor Boniface marcou o gol do triunfo, pela segunda rodada da Champions League.

Com o resultado, a equipe italiana emendou a segunda derrota na competição e caiu para a 29ª colocação, ainda sem pontos. Do outro lado, o Bayer subiu duas posições e alcançou a terceira, agora com seis somados.

Próximos jogos

O Milan retorna aos gramados no próximo domingo, diante da Fiorentina, em pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi. Já o Bayer Leverkusen encara o Holstein Kiel, pelo Campeonato Alemão. A partida está marcada para o próximo sábado, às 10h30, na BayArena.

O jogo

O Bayer Leverkusen conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. No entanto, Boniface, autor do gol, foi visto em posição irregular e o tento foi anulado.

Aos 27 minutos, ainda da etapa inicial, Frimpong, do Leverkusen, tentou a finalização, mas errou o alvo e a bola se perdeu pela linha de fundo.

O Milan chegou ao ataque 11 minutos depois, com Pulisic, que chutou para uma boa defesa do goleiro Mike Maignan.

Até que aos cinco do segundo tempo, Boniface recebeu de Frimpong e converteu para o fundo das redes com um chute firme.

O volante Loftus-Cheek, do Milan, tentou deixar tudo igual com uma finalização muito perigosa aos 41, mas o arqueiro Lukas Hradecky fez ótima defesa.

