crédito: No Ataque Internacional

Filho de Zlatan Ibrahimovic é convocado para Seleção da Suécia (Maximilian treinou com o pai no profissional)

Pouco mais de um ano após anunciar a aposentadoria do futebol, Zlatan Ibrahimovic teve uma ótima notícia nesta terça-feira (1). Maximilian, filho do ex-atleta, está na lista de convocados da seleção sub-20 da Suécia. O jovem, de apenas 18 anos, atua na base do Milan.

Ainda em 2024, no mês de junho, o jovem, que atua como centroavante, assinou o primeiro contrato profissional com a equipe italiana.

“Ele teve um excelente início no Primavera (Time sub-20 do Milan). É uma boa oportunidade para o vermos no nosso ambiente”, disse Andreas Pettersson, treinador da Suécia sub-20, ao diário Expressen.

A seleção sub-20 sueca jogará duas partidas: uma contra o Japão e uma contra os Estados Unidos na Espanha na próxima semana.

Zlatan pelo Milan e Suécia

Zlatan Ibrahimovic jogou em alguns dos principais times da Itália e conquistou importantes títulos no país. Pelo Milan, em duas passagens, fez 163 jogos, marcou 93 jogos e conquistou dois Campeonatos Italianos e uma Supertaça da Itália.

Aposentado do futebol desde 2023, o Milan foi o último clube que defendeu na carreira. Em sua despedida, o jogador recebeu uma grande homenagem com o San Siro, estádio em que o time joga, cheio. Atualmente, Zlatan ocupa o cargo de dirigente no time italiano.

Pela Seleção da Suécia foram 122 partidas disputadas, com 62 tentos.

