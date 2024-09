Campeão do mundo em 2018, Griezmann anuncia aposentadoria da França (Antoine Griezmann se aposentou da Seleção Francesa )

O atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, surpreendeu nesta segunda-feira (30/9) ao anunciar a aposentadoria da Seleção Francesa. Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o jogador de 33 anos, campeão do mundo em 2018, agradece aos torcedores por todo o apoio durante a trajetória na França.

“Com o coração cheio de lembranças, encerro este capítulo da minha vida. Obrigado por esta magnífica aventura tricolor e até breve. Hoje, é com profunda emoção que anuncio minha aposentadoria como jogador da Seleção Francesa”, iniciou Griezmann.

“Depois de 10 anos incríveis, marcados por desafios, sucessos e momentos inesquecíveis, é hora de virar a página e abrir caminho para a próxima geração. Vestir esta camisa foi uma honra e um privilégio. De março de 2014 até setembro passado, tive a oportunidade de viver momentos incríveis ao lado de companheiros de equipe excepcionais. Compartilhamos vitórias que ficarão gravadas para sempre em nossas memórias”, afirmou.

Griezmann na Seleção Francesa

O atacante era um dos líderes da Seleção Francesa até o momento de aposentadoria, sendo até capitão em alguns jogos. Ele se despede da equipe nacional depois de 137 partidas, com 44 gols e 38 assistências anotados.

O principal feito com a camisa da França foi a conquista do título da Copa do Mundo de 2018. No Mundial da Rússia, o atacante foi um dos grandes destaques, anotando quatro gols e quatro assistências.

Griezmann também soma dois vices-campeonatos com a França: a Copa do Mundo de 2022, perdendo a final para a Argentina, nos pênaltis, e a Eurocopa 2016, com derrota em casa para Portugal. Em 2021, ainda conquistou a Liga das Nações com Le Bleus.

