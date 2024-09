Dorival comenta cobranças a Vini Jr na Seleção e o compara a Neymar (Vinicius Júnior e Neymar estiveram juntos na Copa do Mundo de 2022)

Dorival Junior convocou os jogadores que disputarão as partidas contra Chile e Peru pelas Elimintatórias. Em coletiva de imprensa, nessa sexta-feira (28/9), o técnico da Seleção Brasileira comentou o momento de Vínicius Junior com a Amarelinha.

O treinador foi questionado sobre o atacante do Real Madrid não estar conseguindo ter a mesma atuação que tem em seu clube na Seleção. Dorival admitiu que o jogador não está no seu melhor nível com a camisa do Brasil, mas pediu paciência e fez um alerta.

Segundo ele, há uma expectativa “excessiva” em cima do atleta, que, em sua visão, ainda é apenas um “garoto”. O atacante de 24 anos, apesar de irregular na Seleção, é um dos destaques do Real Madrid e um dos cotados ao prêmio de melhor do mundo.

Dorival ainda comparou a situação de Vini a Neymar, que também foi altamente cobrado pelo desempenho no Brasil desde sua estreia na Amarelinha, em 2010. O jogador do Real Madrid soma cinco gols e cinco assistências na Seleção em 35 jogos.

“De um modo geral, é um trabalho de todos nós. Primeiro por gerar uma expectativa excessiva em cima de um garoto. Nenhum jogador tem que ter uma obrigação elevada de entregar resultados a todo momento. Acompanhamos todo o processo envolvendo o Neymar, vimos que não seria um caminho saudável.”

“Primeiro de gerar uma expectativa excessiva e depois de nós mesmos termos uma frustração em cima do que esperávamos. Acho que temos que dar continuidade ao Vini, como a qualquer outro atleta”, disse.

Responsabilidades divididas

Dorival Júnior também argumentou que acredita ser necessário dividir responsabilidades dentro de uma equipe. “Desde o presidente até o último funcionário, temos que ter nossas obrigações e cobranças, mas tudo pautado em um equilíbrio, que gere um ambiente saudável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que tem.”

“Acredito que nós precisamos ter tranquilidade para aguardar o momento em que tudo isso desabroche. É natural a preocupação”, analisou o treinador.

O técnico também falou da importância do coletivo e da individualidade na Seleção. “Nunca pedi para termos uma equipe engessada, posicional. Sempre dei liberdade para que o atleta tenha funções e possa executar tudo aquilo que imagina, desde que se responsabilize por cada condição.”

“Que não abra mão de ser coletivo, mas que possa usar sua individualidade em momentos oportunos. Todos estamos esperando mais não só do Vini, mas também do Dorival, do Rodrigo Caetano, um pouco mais de cada atleta e membro da comissão. Aí sim teremos uma equipe forte, e as individualidades farão diferença.”

E Rodrygo?

Outro jogador que nutre enorme expectativa dos brasileiros é Rodrygo, também do Real Madrid. Ao contrário do seu companheiro de clube, o atacante tem apresentado um rendimento mais consistente pela Seleção, apesar de algumas oscilações.

Pela segunda vez consecutiva, o atleta apareceu na lista entre os meio-campistas. Em coletiva, Dorival Junior elogiou a versatilidade do atacante de 23 anos e não vê problemas em escalá-lo como armador do time. Com a Amarelinha, o jogador colocou sete bolas na rede em 29 partidas, além de dar duas assistências.

“O Rodrygo tem uma característica única de se adaptar bem à muitas funções. Joga nas duas posições de ataque e no meio. Não vejo problema nenhum. Dou liberdade para que ele possa trabalhar nessa condição. Precisamos ter uma coordenação, que faça com que tenhamos mais ataque à profundidade, isso é fundamental.”

“São jogadores que gostam de jogar com a bola nos pés. O ataque à última linha das equipes faz com que você estique o campo de ataque e, com isso, a possibilidade de criação aumenta. Estamos trabalhando nisso para termos uma possibilidade de criação ampliada em cima do volume que temos com bola nos pés. Além disso, o próprio Raphinha vem atuando em uma função que nos dá possibilidade de ter um homem no meio a mais”, finalizou.

Brasil nas Eliminatórias

O Brasil irá enfrentar o Chile no dia 10 de outubro, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago. Em seguida, medirá forças com o Peru no dia 15 de outubro, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.

A Seleção Brasileira está pressionada pelas más atuações recentes nas Eliminatórias. Com os resultados, o Brasil caiu para o quinto lugar da tabela, com 10 pontos. O líder é a Argentina, com 18. Os seis melhores colocados asseguram a vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.

