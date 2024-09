Vídeo: jogador briga com torcedores do próprio time na arquibancada após derrota em clássico

O goleiro Amr Kaddoura, jogador do Landskrona, se descontrolou após derrota por 1 a 0 em clássico contra o Helsingborgs, pela 24ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Sueco. Pouco depois do apito final, ele pulou as placas de publicidade que contornam o campo e foi até a arquibancada brigar com torcedores do próprio time em que atua.

Em entrevista pós-jogo, Kaddoura não quis explicitar o motivo que o fez tomar tal atitude: “Entendo que eles tenham ficado desapontados quando perdemos um clássico. E estamos muito decepcionados. Mas aconteceu outra coisa que não quero abordar. Eu quero resolver isso com o clube”.

“Aconteceu uma coisa que me fez perder um pouco o controle, infelizmente. É claro que você se arrepende agora, mas naquele momento isso queimou na minha cabeça. Não quero dizer mais nada. Não é aceitável, mas se eu tivesse contado o que é, você teria entendido um pouco. Eu não quero dizer mais do que isso”, disse o jogador, que é sueco, mas atua pela Seleção da Palestina.

Situação da Segunda Divisão do Campeonato Sueco

Apesar de derrota, o Landskrona continuou na vice-liderança da segundona sueca, enquanto o Helsinborgs é o quarto colocado.

Os dois primeiros conquistam o acesso direto para a Primeira Divisão, enquanto o terceiro disputa playoff contra o 14º da elite – que tem 16 times.

