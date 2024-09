crédito: No Ataque Internacional

Barcelona x Getafe: onde assistir, horário e escalações em La Liga (Partida será em Barcelona)

Barcelona e Getafe se enfrentam nesta quarta-feira (25/9), às 16h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela sétima rodada de La Liga. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

O Barcelona está na primeira colocação, com 18 pontos. A equipe está invicta na competição, com seis vitórias (Valencia, Athletic, Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona e Vilarreal). São 22 gols marcados e cinco sofridos.

Já o Getafe ocupa a 19° posição, com quatro pontos. O time ainda não venceu no torneio, com quatro empates (Athletic, Rayo Vallecano, Real Sociedad e Leganés) e duas derrotas (Sevilla e Betis). São três tento anotados e cinco sofridos.

Barcelona x Getafe: onde assistir

A partida entre Barcelona x Getafe será transmitida na televisão fechada na ESPN e no streaming pelo canal Disney+.

Barcelona x Getafe: prováveis escalações

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Berrocal, Alderete, Djené e Juan Iglesias; Uche, Milla e Arambarri; Álex Sola e Yildrim. Técnico: José Bordalás

Barcelona x Getafe: arbitragem

Árbitro: Pablo González Fuertes (Espanha)

