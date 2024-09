crédito: No Ataque Internacional

Bayern goleia Werder Bremen e mantém 100% de aproveitamento no Alemão

O Bayern de Munique goleou o Werder Bremen neste sábado (21/9), por 5 a 0, no Weserstadion, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. Os gols foram marcados por Michael Olise (2), Jamal Musiala, Harry Kane e Serge Gnabry. Além dos dois tentos, Olise também deu duas assistências e foi o grande destaque do jogo.

Com o resultado, os bávaros permanecem na primeira colocação, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Por sua vez, o Werder Bremen ocupa a décima posição, com cinco pontos.

O Bayern volta a campo no próximo sábado (28/9), às 13h30 (de Brasília), diante do Bayer Leverkusen, na Allianz Arena, pela quinta rodada da Bundesliga. Já o Werder Bremen visita o Hoffeinheim, no dia 29, às 12h30.

O Bayern de Munique pressionou o Werder Bremen desde o começo do jogo e conseguiu abrir o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Os bávaros recuperaram a bola no campo de ataque, Kane tocou para Olise e o francês só tirou do goleiro para marcar.

Aos 32 minutos, o Bayern ampliou. Michael Olise fez bela jogada individual e tocou para Musiala, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol.

Na etapa final, o time visitante continuou atacando e aumentou a diferença aos 12 minutos. Harry Kane tocou para Olise na área, recebeu de volta e finalizou de primeira no canto direito.

Dois minutos depois, o Bayern de Munique anotou seu quarto gol. Michael Olise apareceu na área, teve seu passe bloqueado e chutou em seguida para balançar as redes.

Em seguida, aos 19 minutos, os bávaros marcaram o quinto. Serge Gnabry recebeu na esquerda, driblou o marcador e finalizou forte no canto direito.

