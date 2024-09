Nicolas Jackson brilha, e Chelsea vence West Ham no Campeonato Inglês (Jogadores do Chelsea celebram gol diante do West Ham pelo Campeonato Inglês)

Neste sábado (21/9), o Chelsea venceu o West Ham, por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Londres, pela quinta rodada do Campeonato Inglês. O grande destaque da partida foi o centroavante senegalês Nicolas Jackson, com dois gols e uma assistências.

Com o resultado, os Blues sobem para a segunda posição, com dez pontos, mas podem ser ultrapassados por diversos times no decorrer da rodada. Já o West Ham ocupa a 14ª colocação, com quatro pontos, e também pode cair na tabela.

Agora, os times voltam as atenções para a terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O Chelsea enfrenta o Barrow na próxima terça-feira (24/9), às 15h45 (de Brasília), em Stamford Bridge. Já o West Ham visita o Liverpool, na quarta (25/9), às 16h.

O Chelsea iniciou pressionando e abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Nicolas Jackson avançou em velocidade pela esquerda, invadiu a área e chutou entre as pernas do goleiro Aréola para balançar as redes.

Aos 17 minutos, o time visitante ampliou a vantagem. Jackson recebeu grande passe em profundidade de Moisés Caicedo e chutou de trivela na saída do goleiro para marcar.

O Chelsea manteve o ímpeto na etapa final e anotou o terceiro aos dois minutos. Nicolas Jackson avançou em contra-ataque e tocou para Cole Palmer, que dominou e finalizou forte no alto.

A notícia Nicolas Jackson brilha, e Chelsea vence West Ham no Campeonato Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.