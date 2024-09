Esportes

Endrick viraliza na Europa com relógio que pode custar até R$ 6,16 milhões

Camisa 16 do Real Madrid apareceu com peça nas fotos em que anunciou o casamento com a modelo Gabriely Miranda

