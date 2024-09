crédito: No Ataque Internacional

Jogador é preso acusado de envolvimento com esquema de contrabando de drogas

Jogador é preso acusado de envolvimento com esquema de contrabando de drogas

O atacante inglês Jay Emmanuel-Thomas foi preso, nessa quarta-feira (18/9), por suspeita de envolvimento com um esquema de contrabando de drogas.

Uma força policial da Inglaterra encontrou, em um aeroporto de Londres, cerca de 60 kg de maconha em duas malas com mulheres que saíram da Tailândia em direção ao país europeu. Segundo as investigações, o jogador seria um dos comandantes do crime.

Autoridades estimam que a mercadoria ilegal as bagagens vale cerca de 800 mil dólares (R$4,324 milhões na cotação atual).

Thomas foi encaminhado a cidade de Carlisle, na Inglaterra, para prestar depoimento sobre o caso. Ele deve ser encaminhado à uma corte local nesta quinta-feira (19/9) sob acusação de importação de drogas.

Carreira de Jay Emmanuel-Thomas

O futebolista, de 33 anos, foi revelado nas categorias de base do Arsenal e se profissionalizou pelo time em 2009.

Sem espaço na equipe de Londres, Thomas foi emprestado para diversos clubes durante o começo da carreira.

O jogador passou por Blackpool, Cardiff, Queens Park Rangers, Briston City, entre outros clubes ingleses.

Em julho deste ano, ele foi contratado pelo Greenock Morton a custo zero e tem contrato com o time até o fim de 2024.

