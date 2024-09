Borussia estreia na Champions com vitória tranquila sobre o Brugge (Borussia Dortmund venceu o Brugge por 3 a 0)

O Borussia Dortmund visitou o Club Brugge nesta quarta-feira (18/9), no Jan Breydel Stadium, e venceu por 3 a 0 pela estreia na Champions League. Os gols foram marcados por Jamie Bynoe-Gittens (2) e Serhou Guirassy.

Com o resultado, o Borussia, comandado por Nuri ?ahin, somou os três primeiros pontos e alcançou a quarta posição no torneio. Do outro lado, o Brugge, do técnico Nicky Hayen, ficou sem nenhum somado.

O Borussia Dortmund retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Stuttgart, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 12h30 (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena.

Pela Champions, o Dortmund volta a jogar no dia 1º de outubro (terça-feira), diante do Celtic, no Signal Iduna Park, às 16h. Já o Brugge encara o Sturm Graz no dia 2, às 16h, na UPC-Arena.

Primeiro tempo

Aos quatro minutos, Mallen, do Borussia, recebeu o cruzamento dentro da área e tentou o desvio, mas a bola passou à direita da meta.

Aos 12, os mandantes chegaram com perigo. Onyedika finalizou firme, mas o goleiro Gregor Kobel fez ótima defesa para salvar sua equipe.

Aos 37 minutos, Skov Olsen chegou próximo ao gol e bateu rasteiro no lado direito, mas Kobel, atento no lance, espalmou para escanteio.

Segundo tempo

Hugo Vetlesen, aos 18 minutos, finalizou no canto esquerdo da meta, mas o goleiro do Borussia novamente tirou para a linha de fundo.

Aos 31, o Borussia abriu o placar. Emre Can soltou em Jamie Bynoe-Gittens, que cortou para o pé direito e finalizou. A bola contou com um desvio no meio do caminho, que enganou o goleiro adversário.

Já aos 41 minutos, Felix Nmecha deixou para o autor do primeiro tento. Dentro da grande área, o jogador ficou de frente com Simon Mignolet e não desperdiçou.

O Borussia fechou a conta nos acréscimos, com o gol de pênalti anotado por Serhou Guirassy.

Em casa, Celtic goleia Slovan Bratislava

Ainda nesta quarta-feira, o Celtic recebeu o Slovan Bratislava, no Celtic Park, e goleou por 5 a 1. Os gols foram marcados por Liam Scales, Kyogo, Engels, Daizen Maeda e Adam Idah, enquanto Kevin Wimmer descontou.

Assim, o Celtic somou três pontos, assim como outras dez equipes. No entanto, por causa do saldo de gols, o time escocês assumiu a vice-liderança da Champions, atrás apenas do Bayern de Munique.

Do outro lado, o Slovan Bratislava, da Eslováquia, ficou na penúltima posição.

