Arturo Vidal provoca rivais na Libertadores: 'Tenho mais títulos que todos'

O volante chileno Arturo Vidal, do Colo-Colo, provocou, nessa terça-feira (17/9), os jogadores do River Plate após partida.

As equipes empataram por 1 a 1 em no jogo de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América no Estádio Monumental David Arellano, no Chile.

Em entrevista depois do duelo, Vidal, que deu uma assistência, analisou o embate com os adversários e alfinetou os rivais.

“Creio que fizemos um grande jogo. Em intensidade estivemos a frente, creio que merecíamos um pouco mais que o empate. Mas não perdemos, que é o mais importante”, inicia.

“Tenho mais títulos que todos os jogadores do River (Plate)”, alfinetou.

Carreira de Vidal

Cria das categorias de base do Colo-Colo, Vidal passou por vários clubes da Europa (Bayern Leverkusen, Juventus Bayern de Munique, Barcelona e Internazionale) e foi multicampeão em diferentes ligas.

Após mais de 12 anos fora do futebol Sul-Americano, ele assinou com o Flamengo, clube em que ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil, e, depois, assinou com o Athletico-PR. Neste ano, o jogador, de 37 anos, retornou para o Colo-Colo.

Ao longo da carreira, Vidal conquistou 25 campeonatos diferentes. Segundo o Diário AS, o goleiro Armani, do River, tem mais taças (27) que o chileno.

Partida de volta

River Plate e Colo-Colo se enfrentam na partida de volta na próxima terça-feira (24/9), no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina.

A equipe que avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Atlético e Fluminense.

