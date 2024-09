Endrick marca primeiro gol na Champions e avisa: ‘Vou ajudar o Real a ganhar títulos’ (Endrick marcou o primeiro gol da carreira na Champions League)

O Real Madrid começou a Champions League com o pé direito. Nesta terça-feira (17/9), o clube madrilenho venceu o Stuttgart por 3 a 1, no Santiago Bernábeu. E a noite foi ainda mais especial para Endrick, que estreou na competição com gol.

Endrick substituiu Bellingham aos 30 minutos da segunda etapa. O ex-Palmeiras quase deu uma assistência para Vinícius e, já nos acréscimos, puxou contra-ataque sozinho e finalizou da entrada da área para fazer o terceiro do Real Madrid.

O centroavante comemorou a estreia e afirmou que a prioridade é ajudar a equipe pelo resto da carreira, seja com gols ou assistências. “Estou muito feliz, agradeço muito a deus por essa noite incrível. Vai ficar marcada. Como eu sempre falei, em toda a minha vida. No Palmeiras, que é uma equipe que eu amo bastante, queria ajudar de algum jeito, fazendo gol, dando assistência, como vai ser aqui para mim, se deus quiser, para o resto da minha carreira”, disse à TNT Sports.

Endrick também comentou a adaptação no Real Madrid. O atacante vem ganhando cada vez mais minutos com o técnico Carlo Ancelotti e também já balançou as redes no Campeonato Espanhol: “Estou bem tranquilo, muito feliz, porque todo o grupo me acolheu muito bem. Não só o grupo, mas como toda a comissão, todo o staff”.

Questionado se o número da camisa, 16, poderia ser uma espécie de “amuleto” para o 16º título do clube merengue na Liga dos Campeões, deixou claro que chegou ao Real Madrid para erguer troféus.

“Eu estou aqui no Madrid (risos). Se deus quiser, vou ajudar a ganhar títulos. Não tenham dúvidas que eu e o Mbappé, que também chegou agora, viemos para ajudar a ganhar títulos. Porque todos estão acostumados, mas todos querem ganhar mais, sempre querem ganhar mais”, completou.

Endrick pelo Real Madrid

Com o gol marcado nesta terça-feira, Endrick se tornou o jogador mais jovem da história do Real Madrid a marcar na Liga dos Campeões.

Agora, ele se prepara para o próximo compromisso da equipe, marcado para às 16h (de Brasília) deste sábado (21/9), contra o Espanyol, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O atacante tem cinco jogos com a camisa do Real Madrid e dois gols.

