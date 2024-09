Recorde à vista? Haaland chega a nove gols em quatro jogos na Premier League (Haaland chegou a nove gols em apenas quatro jogos no Campeonato Inglês)

O atacante Erling Haaland ampliou os excelentes números de início de temporada no Manchester City. Nesse sábado (14/9), ele marcou os dois gols da vitória de sua equipe sobre o Brentford, por 2 a 1, no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Premier League. O norueguês agora soma nove gols na competição.

A vitória coroou o início perfeito do City, que lidera o Campeonato Inglês com 12 pontos, três a mais que o Liverpool. O time volta a campo nesta quarta-feira (18/9), às 16h (de Brasília), na estreia pela Champions League, contra a Inter de Milão, também no Etihad Stadium.

Após o Brentford abrir o placar com Wissa, o City empatou ainda no primeiro tempo, aos 19 minutos, quando Haaland pegou uma sobra na área e mandou para as redes. Aos 32, o centroavante recebeu ótimo lançamento do goleiro Ederson e tocou na saída de Flekken.

Com o desempenho de ontem, Haaland alcançou média de 2,25 tentos por partida. Sozinho, o norueguês é responsável direto por 81% dos gols do City na Premier League, além de contabilizar mais bolas na rede que todos os outros clubes do torneio.

Recorde à vista?

É utopia imaginar que Haaland manterá esse desempenho até o fim da Premier League. Todavia, o jogador de 24 anos tem tudo para quebrar o próprio recorde.

Em 2022/23, Erling anotou 36 gols em 35 jogos, superando Andy Cole (Newcastle) e Alan Shearer (Blackburn Rovers), que haviam contabilizado 34 gols nas edições de 1993/94 e 1994/95, respectivamente.

