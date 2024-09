crédito: No Ataque Internacional

Jogador espanhol é afastado após ser acusado de violência sexual (Atacante Rafa Mir na época em que atuava no Sevilla)

O técnico do Valencia, Rubén Baraja, anunciou nesta sexta-feira que o atacante Rafa Mir será suspenso por dois jogos depois de ter sido acusado de agressão sexual no início de setembro.

O jogador de 27 anos foi detido em 2 de setembro depois que duas mulheres acusaram Mir e outro homem de agressão sexual. Após comparecer perante um juiz, o atleta foi liberado provisoriamente com medidas cautelares.

O Valencia, que afirmou respeitar “a presunção de inocência”, anunciou na última segunda-feira um processo disciplinar contra Mir. Baraja anunciou a decisão do clube nesta sexta-feira durante uma coletiva de imprensa.

“É uma decisão do clube na qual não posso e não devo participar porque a minha tarefa é no âmbito esportivo e o clube decide readmiti-lo”, explicou.

“Esta semana ele está treinando separadamente e na próxima ele voltará ao grupo. Passados esses dois jogos de sanção esportiva, ele fará parte do grupo e eu decidirei se ele jogará ou não”, continuou Baraja.

O atacante vai ficar de fora na visita do Valencia a Madri para enfrentar o Atlético, no sábado, e o confronto em casa contra o Girona, na próxima semana. Ambas as partidas pelo Campeonato Espanhol. Mir negou ter cometido agressão sexual.

“Em todo este processo houve situações em que é muito difícil tomar uma decisão salomônica, da qual todos poderão gostar, mas tentamos fazer as coisas com bom senso”, acrescentou Baraja.

Em julho, o Valencia anunciou o retorno de Rafa Mir, que treinou no clube, por empréstimo (com opção de compra) do Sevilla, onde jogava desde 2021.

