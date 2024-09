Quando Cristiano Ronaldo chegará a 1.000 gols? Veja projeção (Cristiano Ronaldo tem 901 gols em jogos oficiais)

Cristiano Ronaldo já estabeleceu o objetivo de chegar a mil gols na carreira. Na contagem regressiva do astro português, faltam 99.

O camisa 7 marcou o 901º tento na vitória de Portugal sobre a Escócia, por 2 a 1, pela fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. Ele recebeu assistência de Nuno Mendes e se atirou na bola para finalizar com o pé direito.

O gol diante da Escócia foi o 132º de Ronaldo em 214 jogos pela seleção de seu país.

A média de gols de CR7

Em 1.239 partidas como profissional, Cristiano Ronaldo tem 901 gols – média de 0,72.

Há de se ressaltar que o craque não obteve números tão expressivos no início da carreira. Até os 22 anos, CR7 jogava como ponta – ou extremo, como se diz em Portugal.

Pelo Sporting, fez cinco gols em 31 partidas. No Manchester United, balançou a rede 50 vezes em 190 jogos nas quatro primeiras temporadas.

O faro de artilheiro só veio em 2007/08, quando o jogador completou 23 anos. Cristiano somou 42 gols em 49 aparições pelo United.

Cristiano Ronaldo em ação pelo Manchester United em julho de 2008 (AFP PHOTO / PAUL BARKER)

No Real Madrid, que o comprou por 94 milhões de euros em junho de 2009, CR7 anotou impressionantes 450 gols em 438 jogos, além de contribuir com 119 assistências.

Ronaldo também esteve em alta na Juventus – 101 gols em 134 jogos -, porém caiu de produção no retorno ao Manchester United – 27 gols em 54 jogos.

Com a transferência para o futebol árabe, o melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 esteve em patamar próximo aos dos tempos de Real Madrid. Pelo Al-Nassr, são 68 gols em 74 jogos.

Quando Cristiano Ronaldo chegará a 1.000 gols?

Levando em consideração a primeira temporada completa de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, o milésimo gol poderá chegar na reta final de 2025/26, quando o atacante terá 41 anos.

Em 2023/24, o português participou de 51 dos 57 jogos do Al-Nassr e contabilizou 50 gols. Por Portugal, registrou sete gols em 12 partidas. Veja os números abaixo:

Liga da Arábia Saudita: 35 gols em 31 jogos

AFC Champions League: 6 gols em 9 jogos

Arab Club Champions Cup: 6 gols em 6 jogos

Supertaça Arábia Saudita: nenhum gol em 1 jogo

Copa do Rei da Arábia Saudita: 3 gols em 4 jogos

Seleção de Portugal: 7 gols em 12 jogos

Na temporada 2024/25, Ronaldo já soma quatro gols em quatro jogos pelo Al-Nassr e dois em duas presenças por Portugal.

Se mantiver o desempenho do ano anterior, Cristiano chegará a 952 gols ao término de 2024/25. Na época seguinte, então, ele necessitaria de 48 tentos para alcançar o milésimo gol oficial.

Cristiano Ronaldo fez 450 gols oficiais pelo Real Madrid (AFP PHOTO / PAUL BARKER)

”Vou bater 1.000 gols”

Antes do 900º gol, Cristiano Ronaldo já havia estabelecido a meta do milésimo. Ao lado do ex-zagueiro Rio Ferdinand, de quem foi companheiro por muitos anos no Manchester United, o português definiu a marca como “a maior que pode atingir no futebol”.

Não marquei na Euro? Qual é o problema? Sou o maior marcador em seleções. E quero colocar o nível mais alto: logo vou bater 900 gols e depois vou bater 1000. Quero chegar aos mil gols. É a maior marca que posso atingir no futebol, meu desafio é chegar lá”. Cristiano Ronaldo

O astro ainda ironizou números de atletas do passado que consideravam gols em amistosos e torneios não oficiais. “Todos que marquei têm vídeos. Então posso provar”.

“Eu respeito eles. Se você quiser mais gols, eu posso trazer os que faço no treino também. Sem problemas. Todos os gols com vídeo. Depois, se você prefere esse jogador, ou aquele, ou outro… eu não ligo pra isso”.

Curiosidades sobre CR7

Maior artilheiro de uma seleção nacional, com 132 gols por Portugal (e vai contando!)

Maior artilheiro do Real Madrid (450 gols)

Recordista em gols na Liga dos Campeões da Europa (141)

Personalidade mais popular do Instagram, com 639 milhões de seguidores;

Lançado em julho de 2024, seu canal no YouTube já tem 60,5 milhões de inscritos e 443 milhões de visualizações;

Contando amistosos, Cristiano Ronaldo tem 968 gols na carreira;

Se incluir o período na base de Andorinha, Nacional, Sporting e Seleção Portuguesa, número de gols chega a 1.140;

Cristiano Ronaldo tem 62 gols de falta, 151 de cabeça e 165 em cobranças de pênalti;

