Artilheiro de Copa do Mundo é internado em estado grave (Taça da Copa do Mundo)

Ex-atacante italiano Salvatore “Totò” Schillaci está internado. Segundo o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport,” Totò declarou, durante participação no Beijing Express, reality show internacional que mistura aventura e viagem, que estava “se vingando” do câncer de cólon, já que havia se recuperado. A família publicou nas redes sociais que ele está hospitalizado, em estado estável, mas grave.

Schillaci é famoso por sua atuação na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Schillaci ganhou destaque internacional, principalmente, por ser o artilheiro do Mundial com seis gols e conquistar o prêmio de Bola de Ouro como o melhor jogador da Copa. Assim, ele ajudou a seleção italiana a chegar às semifinais da Copa, cujo título acabou com a Alemanha.

Nascido em 1º de dezembro de 1964, em Palermo, na Sicília, Schillaci começou sua carreira no futebol em 1982, no clube Messina, da cidade homônima. Ele permaneceu até 1989, quando o time subiu para Série B (segunda divisão italiana). Desse modo, conseguiu uma transferência para a Juventus, um dos maiores clubes da Itália, nesse mesmo ano.

Totò ganhou Copa da Itália e Copa da Uefa pela Juventus

Na Velha Senhora, ele atuou entre 1989 e 1992, durante três temporadas. Pelo clube, conquistou uma Copa da Itália (1990) e uma Copa da UEFA (1990-91). Depois, foi para a Inter de Milão, onde permaneceu por duas temporadas, sem o mesmo sucesso, mas com o nome marcado na memória do clube. Em 1994, Totò partiu para o Júbilo Iwata, do Japão, atuando na J-League, a liga nacional. Ele foi um dos primeiros jogadores europeus a jogar no país, o que ajudou a popularizar o futebol na nação. E foi justamente no Japão que ele encerrou a carreira, em 1997.

Depois que parou de jogar, Totò fundou sua academia de futebol em Palermo, passando a treinar e formar novos talentos. Além disso, participou de programas de TV e até mesmo reality shows. Ele também se envolveu em atividades beneficentes e eventos de caridade, principalmente na sua terra natal, a Sicília. E participou de torneios de futebol de veteranos.

A notícia Artilheiro de Copa do Mundo é internado em estado grave foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.