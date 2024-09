Em processo de recuperação, Neymar afirma: ‘O pai tá voltando’ (Atacante não joga desde outubro de 2023)

Camisa 10 da Seleção Brasileira e Al-Hilal, o atacante Neymar publicou, nesta quinta-feira (5/9), um vídeo de uma sessão de treino nas redes sociais e mencionou retorno aos gramados.

Nos Stories do Instagram, o jogador repostou um vídeo do Al-Hilal, em que o camisa 10 praticava chutes ao gol e escreveu: “O pai está voltando”.

Ainda não há uma data específica para o atleta voltar jogar. Nas redes sociais, Neymar tem postado, com frequência, imagens e vídeos dos treinamentos no centro de treinamentos do clube árabe.

Em outro vídeo, o astro brasileiro fazia exercícios de finalização com ambas as pernas.

Lesão

No jogo entre Brasil e Uruguai, em partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar teve uma lesão de ligamento cruzado e menisco. O jogador passou por cirurgia no joelho esquerdo em novembro do ano passado.

Em entrevista coletiva em maio, Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal, disse que o brasileiro deve retornar aos gramados em setembro. Porém, ainda não há um dia estipulado.

Brasil sem Neymar

A Seleção Brasileira disputará duas partidas nesta Data Fifa,contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Neymar ainda não está completamente recuperado e não foi convocado.

A notícia Em processo de recuperação, Neymar afirma: ‘O pai tá voltando’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.