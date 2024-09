Como estão as obras em estádio de R$ 3,7 bilhões de clube da Premier League? (A previsão é que o novo estádio do Everton fique pronto ainda este ano)

O Everton Football Club, atual lanterna da Premier League, com zero ponto em três partidas, publicou, nessa segunda-feira (2/9), atualizações acerca das obras da nova casa, o Everton Stadium, localizado no Bramley-Moore Dock, às margens do Rio Mersey, e orçado em 500 milhões de libras (algo em torno de R$ 3,7 bilhões na cotação atual).

Como exibido pelo clube, a área do campo foi preenchida com camadas de cascalho para, futuramente, receber a semeadura da grama SIS híbrida de classe mundial, composta 95% por grama natural, o que, segundo os fabricantes proporciona dinâmica ao jogo e contribui na recuperação do gramado.

Abaixo do cascalho, há membranas impermeáveis e revestimento que hospeda o sistema de drenagem, capaz de armazenar água para irrigação. Acima, serão instalados tubos de aquecimento nas zonas de raízes. Na base de tudo, há uma manta geotêxtil.

A conclusão da semeadura está prevista para o início de outubro. Depois, máquinas especializadas trabalharão para costurar fibras sintéticas nas raízes a fim de fortalecê-las.

De acordo com o Everton, a expectativa é que as obras, que já duram mais de três anos e meio, sejam concluídas no fim de 2024 para que a arena, com capacidade para 52.888 torcedores, possa ser inaugurada na temporada 2025/26.

Desde 1892, o time manda as partidas no Goodison Park, também em Liverpool.

Fundado em 1878, o Everton é o quinto clube com mais títulos do Campeonato Inglês: ganhou nove edições em 1890-91, 1914-15, 1927-28, 1931-32, 1938-39, 1962-63, 1969-70, 1984-85 e 1986-87.

A equipe também tem troféus da Copa da Inglaterra (cinco vezes, em 1905-06, 1932-33, 1965-66, 1983-84 e 1994-95), da Supercopa (nove vezes, em 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986, 1987 e 1995) e da Segunda Divisão Inglesa (1930-31).

Na Europa, o Everton se sagrou campeão da Recopa Europeia da Uefa, em 1984/85, competição cujos participantes eram os clubes vencedores das copas nacionais.

Nos últimos anos, porém, o Everton não tem sido mais que coadjuvante na Inglaterra. Em 2023/24, o time encerrou a Premier League em 15º, com 40 pontos. A melhor participação recente ocorreu em 2013/14: quinto lugar, com 72 pontos.

