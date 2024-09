Cristiano diz icônica frase de antigo ‘rival’ em vídeo no YouTube (Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr e da Seleção Portuguesa )

O português Cristiano Ronaldo viralizou ao repetir uma icônica fala do argentino Lionel Messi, antigo ‘rival’ do camisa 7 na Espanha, em um vídeo divulgado, nesta terça-feira (3/9), no canal do YouTube do astro lusitano.

Na publicação, o jogador do Al-Nassr participa de uma dinâmica de perguntas sobre a relação com a esposa, Georgina Rodríguez.

Em um momento do vídeo, ela brinca com o atleta e o chama de “bobo”. Então, Cristiano diz a frase: “Que mirás, bobo?”, que significa “o que você está olhando, bobo?” em português.

A fala faz menção à uma provocação de Messi na Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, o capitão da albiceleste ironizou o atacante holandês Wout Weghorst durante uma entrevista na zona mista, após eliminar os adversários nas quartas de final do torneio.

A partida foi marcada por zoações e momentos de tensão. O caso viralizou na mídia e se tornou mais um ponto memorável na carreira do camisa 10.

O trecho em que Cristiano faz alusão ao caso repercutiu nas redes sociais.

Canal UR

Cristiano Ronaldo criou o canal “UR” em agosto. O perfil é um grande sucesso na plataforma e já conta com mais de 56 milhões de inscritos com menos de um mês de existência.

Na rede social, o português tem realizado dinâmicas e entrevistas com amigos e familiares, além de divulgar momentos pessoais e registros do cotidiano.

