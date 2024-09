Aos 37 anos, Luis Suárez anuncia aposentadoria da Seleção Uruguaia (Suárez atua como atacante no Inter Miami)

O jogo da Seleção Uruguaia contra o Paraguai, nesta sexta-feira (6/9), às 20h30, no Centenário, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, marcará a despedida do atacante Luis Suárez. O jogador anunciou a decisão nesta segunda-feira (2/9), em coletiva de imprensa.

Durante o pronunciamento, o centroavante de 37 anos se emocionou e prometeu a mesma entrega que teve na estreia pela Celeste, em 2007.

“Eu adoraria que eles soubessem por mim, por isso fui na coletiva. Eles sabem entender (a emoção) na sexta-feira… É difícil para mim até dizer isso, será o último jogo com a seleção do meu país”, começou.

“Estou analisando. É o momento certo. É muito difícil poder jogar o último jogo com a seleção nacional, vou jogar com o mesmo entusiasmo, como meu primeiro jogo em 2007. Sempre me ensinaram a me entregar pelo meu time”, completou.

Suarez pela Seleção Uruguaia

Na reta final da carreira, Suárez perdeu minutos neste novo ciclo comandado por Marcelo Bielsa. O atacante participou da última Copa América e marcou o gol nos acréscimos contra o Canadá, o que permitiu ao Uruguai vencer a disputa por pênaltis e garantir a terceira colocação.

Nas Eliminatórias, com 13 pontos, a equipe de Bielsa está na segunda colocação – dois a menos do que a Argentina, líder.

Pelo Uruguai, Suárez disputou 142 jogos, com 69 gols (maior artilheiro) e 21 assistências. Os grandes momentos foram a conquista da Copa América 2011 e a campanha até a semifinal da Copa do Mundo 2010.

