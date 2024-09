Mbappé desencanta, e Real Madrid vence Betis no Campeonato Espanhol (Mbappé celebra o segundo gol marcado na vitória sobre o Betis)

Kylian Mbappé enfim desencantou no Santiago Bernabéu e marcou seus dois primeiros gols na La Liga contra o Real Betis, neste domingo (1º), em partida pela quarta rodada do torneio.

Com a vitória, o Real Madrid chega a oito pontos na tabela de classificação e assume a vice-liderança, à frente do Atlético de Madri no saldo de gols. Já o Betis estaciona nos dois pontos, na 17ª colocação, ainda com um jogo a menos.

Com a pausa por conta da Data Fifa, os times só voltam a campo daqui a duas semanas. O Real Madrid visita a Real Sociedad no dia 14 de setembro, um sábado, às 16h, enquanto o Betis joga um dia antes, em casa, contra o Leganés, também às 16h.

