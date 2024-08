crédito: No Ataque Internacional

Time de Ronaldo leva 7 no Campeonato Espanhol

Time de Ronaldo leva 7 no Campeonato Espanhol (Barcelona goleou Valladolid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Show brasileiro e massacre na Espanha: com três gols de Raphinha, o Barcelona não tomou conhecimento do Valladolid, time de Ronaldo Fenômeno, e goleou por 7 a 0, neste sábado (31), em jogo pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Lewandowski, Koundé e Dani Olmo também marcaram na goleada histórica.

A goleada deixa o Barcelona na liderança da tabela, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O próximo compromisso do Barça é contra o Girona, no dia 15/9.

Já o Valladolid estaciona na 12ª posição após a derrota, com 4 pontos. O time de Ronaldo Fenômeno agora enfrenta o Celta de Vigo, no dia 15/9.

Foi o primeiro hat-trick da carreira de Raphinha, que ainda deu duas assistências na partida.

COMO FOI O JOGO

Como esperado, o Barcelona começou pressionando o Valladolid e empilhando chances. Yamal, Olmo, Raphinha e Lewa tentaram logo nos primeiros cinco minutos.

Depois de um início avassalador, o Barcelona abriu o placar com Raphinha aos 20 minutos. Lindo lançamento de Cubarsí para o brasileiro, que dominou na área e bateu com categoria na saída do goleiro.

Lewandowski ampliou a vantagem aos 24 minutos. Mais um passe por dentro da defesa, Yamal achou o polonês, que dominou e bateu rasteiro de esquerda.

No último lance da primeira etapa, Koundé fez o terceiro do Barcelona após escanteio de Raphinha. O Valladolid não viu a bola nos primeiros 45 minutos.

Raphinha marcou o segundo dele e fez virar goleada. Aproveitou o bate-rebate na área e só empurrou para o gol para fazer o quatro do Barça.

O brasileiro confirmou o hat-trick com mais um belo passe de Lamine Yamal. Com direito a bola entre as pernas, Raphinha levou a bola do jogo para casa.

Dani Olmo coroou sua bela atuação, após duas bolas na trave. O espanhol recebeu de Raphinha e limpou três para fazer um golaço.

Ferrán Torres fez o sétimo gol, com outra assistência de Raphinha e fechou a conta. Goleada histórica do Barcelona em cima do Valladolid.

A notícia Time de Ronaldo leva 7 no Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.