Família de Izquierdo vai receber seguro de vida de associação uruguaia (Juan Izquierdo morreu nesta terça-feira (27))

O mundo do futebol está de luto com a morte, nessa terça-feira (27/8), do zagueiro do Nacional-URU Juan Izquierdo, de 27 anos. O atleta deixa a esposa e dois filhos, que receberão um seguro de vida.

Segundo o jornal El País, está previsto no estatuto do jogador do Uruguai que a associação de futebol do país (AUF) pague o benefício para familiares de futebolistas que morrem em circunstâncias como a de Izquierdo.

No artigo 37 do documento, o texto explica que atletas que sofram lesões em situações direta ou indiretamente ligadas ao esporte possam receber um benefício.

Outra parte do texto descreve que “no caso do falecimento nas circunstâncias previstas no inciso anterior, serão beneficiados do seguro o/a cônjugue ou parceiro/a, os filhos do futebolista por partes iguais”.

Com isso, a família de Izquierdo vai receber, mensalmente, por oito anos, o valor do último salário do jogador.

Família do jogador

Juan Izquierdo era casado com Selena. Com a esposa, teve dois filhos. Uma garota de dois anos e um menino, que nasceu há poucas semanas.

Caso Izquierdo

O uruguaio de 27 anos estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 22 agosto, quando sofreu uma arritmia cardíaca durante derrota do Nacional, por 2 a 0, para o São Paulo, no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

