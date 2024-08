Ex-atacante do Cruzeiro quase faz golaço do meio-campo no Campeonato Português

Ex-atacante do Cruzeiro, Nenê começou em alta no Campeonato Português. No domingo (25/8), ele foi protagonista do AVS ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vitória de Guimarães, em Vila das Aves, pela terceira rodada da Liga Portugal 2024/25.

Nenê fez o gol do AVS aos 28 minutos do segundo tempo, após receber assistência do armador Lucas Piazon, revelado no São Paulo e com passagens por Chelsea, Fulham e Botafogo.

AVS foi a primeira equipa a derrotar o Vitória esta época, com golo do inevitável Nenê. (via @vsports_pt)pic.twitter.com/Gtz7yNBLn2 — B24 (@B24PT) August 25, 2024

Pouco antes de balançar a rede, Nenê arriscou uma finalização ousada de trás do meio-campo. A bola certeira tinha endereço, e o goleiro Bruno Varela precisou dar vários passos para trás e pular para espalmar à linha de fundo.

Aos 41 anos, Nenê chegou ao segundo gol em três partidas no Campeonato Português. E o AVS se colocou na intermediária da classificação, em 10º lugar, com quatro pontos.

Que momento! Nenê, ainda antes do meio campo, tentou fazer o chapéu a Varela, mas no limite, o guardião dos vitorianos conseguiu desviar a bola para fora.#LigaPortugalBetclic #AVSVSC pic.twitter.com/7BTy7SWcdo — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) August 25, 2024

