Jogador campeão do mundo recusa proposta de time árabe, diz jornal (Argentino ganhou a Copa de 2022)

O meia Paulo Dybala explicou neste domingo sobre sua escolha em recusar a oferta astronômica do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, e permanecer na Roma. O jogador havia recebido uma proposta de 75 milhões de euros por três anos de contrato (cerca de R$ 460,86 milhões), mas optou por continuar no clube italiano, onde ainda tem vínculo por mais uma temporada.

“Coloquei muitas coisas na mesa além do dinheiro, minha família, minha esposa, o carinho dos torcedores, a chance de jogar com a seleção nacional novamente. Estou me sentindo muito bem, apesar de ler com frequência críticas sobre lesões”, afirmou à Sky Sports da Itália.

Além disso, o atleta argentino, campeão do mundo com a Argentina em 2022, também respondeu às especulações de que seu agente teria ficado frustrado com a não concretização da transferência.

“Disseram que ele ia perder muito dinheiro, mas isso não é verdade. Ele apenas quer que eu seja feliz com a minha escolha. Não é apenas um empresário, é um amigo”, revelou.

Neste domingo, Dybala foi um dos titulares na derrota da Roma para o Empoli por 2 a 1, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Em busca da primeira vitória na competição, a equipe visita a Juventus no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília).

Dybala chegou a Roma em 2022 com uma grande expectativa sobre seu futebol. Após duas temporadas, o saldo é positivo. Mesmo fora de alguns jogos por conta de lesões e sem conquistar títulos, o argentino disputou 79 partidas pelo clube, marcou 34 gols e distribuiu 18 assistências.

