Nacional-URU atualiza quadro clínico do zagueiro Juan Izquierdo

O Nacional-URU publicou uma nota, nesta sexta-feira (23/8), para atualizar o quadro do zagueiro Juan Izquierdo, que teve uma arritmia cardíaca em jogo contra o São Paulo.

O jogador uruguaio, de 27 anos, foi internado em um hospital na capital paulista após cair desacordado em campo. O clube afirmou que o atleta quadro do atleta é estável, mas ele continuará internado pelos próximos três dias.

“De acordo com a informação passada pelos médicos do Hospital Albert Einstein de São Paulo, Juan se encontra estável de sua arritmia cardíaca. Permanece internado na CTI, onde continuará sob observação pelas próximas 72 horas, no mínimo”.

O caso

No duelo, nessa quinta-feira (22/8), entre as equipes pela partida de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Morumbis, Juan Izquierdo passou mal e teve que ser retirado de ambulância e ser encaminhado para um hospital.

No momento do ocorrido, os jogadores em campo perceberam a gravidade do caso e solicitaram apoio médico.

O São Paulo superou o Nacional-URU por 2 a 0 e assegurou a classificação para as quartas de final da competição.

