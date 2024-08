Cristiano Ronaldo marca e fica perto de gol 900 na carreira (Cristiano Ronaldo marcou gol 898 da carreira )

Na tarde desta quinta-feira (22/8), o Campeonato Saudita teve seu pontapé inicial. Na rodada de abertura da competição, o Al-Nassr empatou em 1 a 1 com o Al-Raed, no Al-Awwal Stadium. Cristiano Ronaldo anotou o gol dos donos da casa, enquanto Fouzair marcou para o time visitante.

O resultado não é tão bom para o Al-Nassr de CR7, que inicia a Liga Saudita com um tropeço. Neste momento, a equipe é terceira colocada, com um ponto, mas deve cair posições ao longo da rodada. O Al-Raed, por sua vez, aparece em quarto momentaneamente, com a mesma pontuação.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira, pela segunda rodada do Saudita. O Al-Nassr visita o Al Feiha no King Abdullah Sport City Stadium, enquanto o Al-Raed pega Al Quadisiya. Ambas as partidas acontecem às 15h (de Brasília).

CR7 próximo de marca impressionante

O astro português marcou o gol 898 da carreira e está perto de marca histórica na carreira – os 900 gols.

O jogo

A primeira grande oportunidade da partida veio aos dez minutos. Anderson Talisca enfiou lindo passe por cobertura para Cristiano Ronaldo dentro da área. O português, porém, não conseguiu pegar em cheio na bola e mandou para fora.

Contudo, quem abriu o marcador foi o Al-Raed. Al Amri recebeu em velocidade e finalizou. Na sobra, Sayoud ficou com a bola, driblou o goleiro Bento e completou para o fundo do gol. Todavia, o gol foi anulado por um impedimento do camisa 15 ainda no início da jogada.

Com 19 minutos no relógio, o Al-Nassr chegou com perigo novamente. Otávio recebeu na entrada da área e decidiu arriscar a finalização, obrigando o goleiro Sunyur a espalmar.

Minutos depois, foi a vez do Al-Raed responder novamente. Em bola que sobrou dentro da área, Al Amri decidiu chutar no gol, mas Bento estava atento e caiu para fazer a defesa.

Foi aos 34 minutos que o Al-Nassr abriu o marcador. Mané fez grande jogada pelo lado esquerdo da grande área, foi À linha de fundo e cruzou. Cristiano Ronaldo subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou para o fundo das redes: 1 a 0.

Logo no início da segunda etapa, o Al-Raed quase deixou tudo igual no placar. Em saída errada da defesa do Al-Nassr, Sayoud ficou com a bola, deu uma meia-lua em Alawjami e invadiu a grande área. O jogador finalizou e Bento fez a defesa, mas deu rebote.

No debote, Laporte, que protegia a bola, ‘cochilou’ e não percebeu a chegada de Fouzair, que chegava para pegar a sobra. Quando o zagueiro percebeu, foi tarde demais: segurou o camisa 10, cometeu pênalti e foi punido com amarelo. Na cobrança, Fouzair converteu sem problemas e deixou tudo igual.

Um minuto depois, o Al-Nassr quase virou o jogo. Cristiano caiu pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Talisca apareceu como um centroavante e cabeceou, mas o goleiro Sunyur conseguiu uma grande defesa para evitar o segundo gol dos donos da casa.

Com 13 minutos, Talisca cobrou falta da entrada da área e quase colocou o Al-Nassr à frente no marcador novamente. O meia, porém, parou em defesa de Sunyur. Dois minutos depois, Talisca subiu para cabecear e acertou a trave do gol adversário.

Em cobrança de escanteio, o Al-Nassr criou mais uma grande chance de gol. Alawjami subiu sozinho no meio da área e cabeceou no meio do gol, mas o goleiro Sunyur defendeu na base dos reflexos.

E foi aos 30 minutos que Cristiano Ronaldo apareceu para decidir. Brozovic encontrou lindo passe para o camisa 7 dentro da área. O centroavante se esticou e conseguiu empurrar para o fundo das redes antes da chegada do goleiro Sunyur. O gol, porém, foi anulado por impedimento do craque.

