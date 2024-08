Jornal espanhol destaca jovem promessa brasileira e cita Ronaldinho (Atleta tem 18 anos)

Um dos destaques recentes do Grêmio, o ponta-esquerda Gustavo Nunes, de 18 anos, chamou a atenção da mídia internacional.

O jornal Marca, da Espanha, exaltou a qualidade da jovem promessa brasileira e categorizou o atleta como um “craque do futuro”.

A matéria parabeniza a base do tricolor gaúcho e menciona que Ronaldinho também se profissionalizou no Imortal. Além disso, afirma que há quem compare Gustavo com o ex-camisa 10 do Barcelona.

“Gustavo Nunes é um atacante fino e estilizado, que utiliza sua melhor perna direita que a esquerda. Tem em sua criatividade e drible suas principais armas para ser um pesadelo para os rivais.

Gustavo Nunes no Grêmio

Pelo time gaúcho, o jovem jogador disputou 46 partidas, com 10 gols e seis assistências.

Segundo o jornal Sky Sports, o Brentford, da Inglaterra, fechou a compra do jogador por 10 milhões de libras (73,14 milhões de reais na cotação atual).

