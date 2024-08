Ex-jogador diz que McDonald’s dava comida grátis para atletas (Atleta jogou na Premier League nos anos 90)

O ex-jogador Scott Minto, 53 anos, afirmou em entrevista que os jogadores da Premier League ganhavam lanches de graça do McDonald’s.

Segundo o ex-zagueiro, os atletas do torneio ganhavam um ‘cartão black’, que garantia comida de graça no restaurante nos anos 1990.

“Eu estava no West Ham na época, na casa dos 20 anos. Obviamente, McDonald’s patrocinavam a Premier League. Com isso, todos nós ganhamos um cartão do McDonald’s. Era basicamente comida grátis para jogadores da competição”, contou.

O ex-Chelsea, West Ham e Charlton, disse que era contra a regalia.

“Acho que alguns dos jogadores realmente profissionais deram o cartão para amigos”.

Caso de jogador e McDonald’s

O goleiro do Rakow Czestochowa, da Noruega, Kristoffer Klaesson, de 23 anos, teve um problema com o clube por ser visto em uma loja da rede de fast food McDonald’s.

Segundo o jornal “Daily Mail”, o clube estava preocupado com o condicionamento físico do jogador norueguês e se irritou com a atitude do atleta.

