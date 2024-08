Imprensa argentina exalta Cruzeiro no Mineirão: ‘Desafio titânico do Boca Juniors’

Imprensa argentina exalta Cruzeiro no Mineirão: ‘Desafio titânico do Boca Juniors’ (Bandeirinha do Cruzeiro no Mineirão)

Ao analisar os números do Cruzeiro em jogos no Mineirão na temporada de 2024, a imprensa argentina ficou admirada. Prova disso, é que nesta quarta-feira (21/8), o canal TyC Sports exaltou o desempenho do time celeste no Gigante da Pampulha.

Em manchete destacada no site do canal, um jornalista ressaltou que a partida em Belo Horizonte será um “desafio titânico” para o Boca Juniors.

O confronto entre Cruzeiro e Boca Juniors, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, será nesta quinta-feira (22/8), às 21h30, no Mineirão. No jogo de ida, na semana passada, em Buenos Aires, a equipe argentina venceu por 1 a 0.

Dessa forma, o Cruzeiro será obrigado a vencer o Boca Juniors por dois gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final.

Imprensa argentina exalta Cruzeiro

Na reportagem publicada pelo TyC Sports, o desempenho do Cruzeiro no Mineirão foi exaltado. Afinal, o time celeste está invicto há 10 jogos no Gigante da Pampulha.

“A revanche será disputada no Estádio do Mineirão, a casa do time de Belo Horizonte que se tornou uma fortaleza para a equipe treinada por Fernando Seabra”, destacou a imprensa argentina.

Veja a sequência invicta do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro 3 x 3 Alianza – 11 de abril – Copa Sul-Americana

Cruzeiro 3 x 2 Botafogo – 14 abril – Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 3 x 1 Vitória – 28 de abril – Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 1 x 0 Universidad de Quito – 30 de maio – Copa Sul-Americana

Cruzeiro 2 x 1 Cuiabá – 13 de junho – Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 2 x 0 Fluminense – 19 de junho – Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 2 x 0 Athletico-PR – 26 de junho – Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians – 7 de julho – Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 2 x 0 Juventude – 24 de julho – Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 0 x 0 Atlético – 10 de agosto – Campeonato Brasileiro

