Cria do Atlético marca golaço do meio de campo no futebol europeu (Ex-jogador do Atlético marcou um golaço no futebol europeu)

Um jogador revelado nas categorias de base do Atlético marcou um golaço no último fim de semana no futebol europeu. Esse atacante, hoje com 28 anos, começou a defender o Galo em 2013 no time sub-17 depois de passar pelo São Paulo. Ele ainda vestiu a camisa avinegra até 2017 na equipe sub-23, e agora encanta os torcedores do Basaksehir, da Turquia.

O cria do Atlético que marcou um galaço do meio de campo é o atacante João Figueiredo. Na partida contra o Analyaspor, nesse domingo (18/8), o ex-jogador do Galo pegou a bola na defesa e a conduziu em velocidade até o meio de campo, de onde chutou de muito longe e encobriu o goleiro adversário.