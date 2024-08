Jogador do Atlético manda recado para ex-volante do Palmeiras após lesão

O meio-campista Robert, do Atlético, mandou recado para Danilo, ex-volante do Palmeiras, que sofreu grave lesão neste sábado (17/8). Atualmente no Nottingham Forest, Danilo saiu de campo chorando. Ele machucou a perna esquerda, no duelo com o Bournemouth, pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

Nas redes sociais, Robert prestou apoio ao jogador: “Forças, irmão. Deus é contigo, vai voltar mais forte!”, escreveu. Os dois jogaram juntos na base do alviverde paulista.

Como foi o lance?

O lance ocorreu aos seis minutos ainda da etapa inicial. O brasileiro subiu para uma disputa pelo alto com Antoine Semenyo e acabou caindo de mau jeito, gerando uma grande torção em seu pé esquerdo.

As imagens da lesão foram bem fortes. Inclusive, alguns funcionários cobriram o brasileiro com faixas enquanto ele era atendido pelos médicos do Nottingham Forest.

O Nottingham não concedeu mais detalhes sobre a lesão do atleta, que provavelmente terá que passar por cirurgia e ficará longe dos gramados por alguns meses.

Danilo, por sua vez, acalmou os torcedores nas redes sociais. Ele agradeceu as mensagens de apoio que recebeu.

“Fala, rapaziada. Passando para dizer que estou bem, graças a Deus. Já estou em casa, logo mais estou de volta. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio”, falou.

