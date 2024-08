crédito: No Ataque Internacional

Neymar menciona ‘dedicação e repetição’ sobre treino com filho

Se recuperando de lesão, o atacante Neymar publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (16/8), de uma disputa com o filho David Lucca, no centro de treinamento do Al-Hilal.

No registro, o camisa 10 da Seleção Brasileira aparece praticando cobranças de escanteio com o garoto, de 12 anos.

Em um duelo para marcar um gol olímpico, Davi erra todas em todas as tentativas. Já Neymar acerta de primeira e celebra a vitória.

Na legenda do post, o brasileiro desabafa sobre dificuldades na carreira e manda uma mensagem de carinho para o filho.

“Hoje o Davi aprendeu um pouco do significado de dedicação e repetição. Parece fácil mas não é. Tomei muitos beliscões do meu pai no pé e doía hein, até chorava. Mas, hoje eu sei o que significou aquele momento pra mim! Te amo Filho, sempre vou querer o seu melhor em tudo!”, escreveu.

Lesão de Neymar

No jogo entre Brasil e Uruguai, em partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar teve uma lesão de ligamento cruzado e menisco. O jogador teve que passar por cirurgia em novembro do ano passado.

Em uma entrevista coletiva em maio, Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal, disse que o brasileiro deve retornar aos gramados apenas em setembro.

