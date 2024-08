crédito: No Ataque Internacional

Scholes se encanta com joia do United: ‘É o mais próximo que vi do Zidane’

Um dos grandes meio-campistas da história do Manchester United, o ex-jogador Paul Scholes revelou que se impressionou muito com um jovem atleta de sua posição e afirmou ser o jogador mais próximo de Zinédine Zidane que ele já viu. Trata-se do volante Kobbie Mainoo, de apenas 19 anos, também dos Red Devils.

“Eu tinha ouvido falar que havia um jovem que dava uma canseira no Casemiro nos treinos, às vezes até o superando. Lembro que o que me surpreendeu na primeira vez que o vi foi sua calma, sua compostura e a confiança com que recebe a bola. Eu não conseguia acreditar que alguém tão jovem pudesse jogar assim”, disse em entrevista ao The Guardian.

“Ele é o mais parecido com Zidane que eu já vi, na hora de receber a bola, controlá-la, seguir em frente, deixando os rivais para trás… Mainoo tem essa calma muito antes do que eu tinha na minha carreira. Levei cinco ou seis anos para ter essa calma, por isso o jogo dele me surpreende. Ele está tão relaxado, toca de forma tão simples, é praticamente poesia em movimento. Essa calma será crucial ao longo de sua carreira”, completou.

Apesar da pouca idade, Mainoo já se tornou titular absoluto do Manchester United. Além disso, também ganhou espaço entre os onze iniciais da seleção inglesa durante a disputa da Eurocopa, na qual seu país perdeu a final para a Espanha por 2 a 1.

O meio-campista subiu para o elenco profissional do time inglês na última temporada. O volante chama a atenção por ir bem tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ao todo, disputou 32 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências.

Kobbie Mainoo deve entrar em campo nesta sexta-feira, quando o Manchester United enfrenta o Fulham, às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

