Premier League cria perfil no X para esclarecer decisões de arbitragem

Envolta em diversas polêmicas de arbitragem na última temporada, a Premier League divulgou, nesta terça-feira (13/8), a criação de um novo perfil que visa facilitar a compreensão dos torcedores com relação às decisões nos jogos.



A conta ‘Premier League Match Centre’, na rede social X, contará com informações ao vivo diretamente da cabine do VAR. O perfil proverá explicações factuais das decisões da arbitragem em campo e o envolvimento do árbitro assistente de vídeo, incluindo o papel da tecnologia no processo de tomada de decisão.



“Os esclarecimentos de arbitragem e VAR serão baseados nas informações factuais. Sempre que necessário, serão comunicadas informações adicionais sobre as regras do futebol e o processo do VAR, de especialistas do PGMOL (órgão responsável pela arbitragem do futebol inglês)”, declarou a liga em um pronunciamento oficial, comunicando o lançamento da conta.

Welcome to the Premier League Match Centre X account. This page will provide live updates from Stockley Park including information directly from the VAR Hub. We will issue near-live updates on operational matters from all matches – including clarification on refereeing and VAR. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 13, 2024

Com as polêmicas envolvendo a arbitragem inglesa chegando no seu auge na última temporada, os clubes colocaram em pauta a eliminação do VAR na liga durante a pós-temporada.

A votação, como era esperado, terminou com a decisão de manter o assistente de vídeo, mas aumentar a transparência das decisões. A criação do novo perfil oficial tem essa premissa.

O Campeonato Inglês está de volta à partir da próxima sexta-feira, quando Manchester United e Fulham duelam pela primeira rodada. A partida ocorre no Old Trafford, em Manchester, às 16h (de Brasília), devendo contar com a estreia desta nova tecnologia.

