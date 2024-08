Jogador pode ter contrato encerrado por ir a McDonald’s; entenda (Goleiro tem 23 anos )

O goleiro Rakow Czestochowa, da Noruega, Kristoffer Klaesson, de 23 anos, pode ter o contrato com o clube por ser visto em uma loja da rede de fast food McDonald’s.

Segundo o jornal “Daily Mail”, o clube está preocupado com o condicionamento físico do jogador norueguês e se irritou com a atitude do atleta.

Com o caso, o time norueguês pode rescindir o vínculo com o recém-contratado goleiro, que ainda não disputou nenhuma partida pelo Rakow Czestochowa.

Contratação de Kristoffer Klaesson

Após a contratação do goleio, em julho, a postura do clube era diferente. Em uma nota oficial divulgada no site do Rakow Czestochowa, a instituição celebrou a contratação de Kristoffer.

“Nós contratamos um jogador que mostrou as habilidades dele e potencial no passado. Klaesson tem quase o perfil completo de um bom goleiro, com habilidades em comportamento clássico na frente do gol, mas também jogando com os pés e em posicionamento na área”.

O atleta, que estava no Leeds United (ING) tem contrato com o clube da Noruega até junho de 2027.

