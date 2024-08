crédito: No Ataque Internacional

Rivais na Sul-Americana, Cruzeiro e Boca Juniors têm origens similares (Cruzeiro e Boca Juniors foram fundados por imigrantes italianos)

Rivais nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Boca Juniors têm elementos em comum nas suas origens. Os clubes foram fundados por imigrantes italianos no início do século 20.

O Boca Juniors surgiu em abril de 1905 no bairro de La Boca, na periferia de Buenos Aires, capital da Argentina. Já o Cruzeiro foi fundado em janeiro de 1921 na região do Barro Preto, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.

Com raízes na classe operária, os clubes cresceram e se tornaram campeões nacionais e continentais. Agora, voltam a se enfrentar depois de seis anos. No último confronto, os portenhos eliminaram os mineiros nas quartas de final da Copa Libertadores de 2018.

Leia também: Adversário do Cruzeiro, Boca Juniors não perde na Bombonera há quase um ano

Boca Juniors x Cruzeiro

A primeira parte do duelo entre Boca Juniors e Cruzeiro será nesta quinta-feira (15/8), a partir das 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires. Os times disputam a partida de volta uma semana depois, no mesmo horário, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Origem do Cruzeiro

BH foi inaugurada em 1897, 11 anos após a abolição da escravatura no Brasil. Após a promulgação da Lei Áurea, o país começou a receber imigrantes europeus para substituir os trabalhadores escravizados em fazendas e cidades.

No início, o número de italianos na capital mineira era bem alto. Os imigrantes tiveram papel importante na fomentação do futebol em BH e participaram da criação de vários clubes.

Entre eles estava o Cruzeiro, que foi fundado em 2 de janeiro de 2021 por futebolistas já experientes, membros da colônia italiana na cidade. Quando surgiu, a equipe se chamava Palestra Itália, nome que perdurou até 7 de outubro de 1942.

O motivo da mudança, inclusive de cores (de verde e vermelho para azul), foi um decreto do governo do presidente Getúlio Vargas, que impedia o uso de referências aos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) durante a Segunda Guerra Mundial.

Origem do Boca Juniors

A origem do Boca Juniors está na colônia italiana que vivia no bairro periférico de La Boca, na zona portuária de Buenos Aires. O clube foi criado em 3 de abril de 1905, por um grupo de cinco imigrantes italianos que moravam nessa região, onde hoje estão localizados pontos turísticos como o estádio La Bombonera e a rua-museu El Caminito.

Para batizar o clube, os fundadores juntaram o nome do bairro em que moravam com o termo em inglês juniors (júniores), considerado requintado e importante para se desvincularem do estereotipo gerado pela criminalidade local.

O azul e o amarelo passaram a estampar as camisas do Boca Juniors somente 1919. A inspiração para a paleta de cores foi a bandeira de um barco sueco que atracou em La Boca.

Antes, não havia um padrão. O primeiro uniforme do clube foi feito de forma improvisada e era branco com listras pretas. A equipe também chegou a jogar com modelos azuis antes da criação do modelo definitivo.

A notícia Rivais na Sul-Americana, Cruzeiro e Boca Juniors têm origens similares foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena.