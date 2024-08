Neto dispara contra Endrick: ‘Jogadorzinho de fazer média’ (Endrick pode estrear pelo Real Madrid nesta semana)

Comentarista e apresentador, Neto fez duras criticas, nesta segunda-feira (12/8), ao atacante Endrick, de 18 anos, por conta de afirmações para mídias do exterior.

Nas últimas semanas, algumas declarações do novo reforço do Real Madrid viraram motivo de piada nas redes sociais.

Em uma dinâmica com um entrevistador estrangeiro, o brasileiro apontou que Jude Bellingham, meia-atacante do Real Madrid e da Inglaterra, é melhor que Neymar.

Neto criticou, no programa Os Donos da Bola, os conhecimentos futebolísticos do camisa 9 da Seleção e disse que não é possível sequer comparar Bellingham com o camisa 10 do Brasil.

“De futebol não entende nada. Colocar o Bellingham com Neymar. Me desculpa. Comparar o Bellingham, que é um baita jogador, com o Neymar. Olha que eu não gosto do Neymar”, disse.

O apresentador defendeu que Endrick escolheu o inglês apenas para ser bem visto na Europa.

“Quem foi mais jogador, o Bellingham ou Neymar? Tá brincando Endrick. Quer fazer média? Jogadorzinho de fazer média”, alfinetou.

Bob Charlton

Além disso, Neto debochou do fato de Endrick ter apontado Bob Charlton, jogador inglês que atuou nos anos 60, como um de seus ídolos.

“Mas quer fazer gracinha. Bob Charlton. Você não sabe nem quem é Bob nem quem é Charlton. Você acha que é marca de cigarro. Bob Charlton jogu muito mesmo. Beckenbauer, Bob Charlton, Cruijff. Agora quer fazer mediazinha, é jogador coachzinho”, criticou.

