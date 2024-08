Goleiro leva três gols em menos de dez minutos e é consolado por juiz (Manuel Baldé, goleiro do Penafiel, de Portugal)

O goleiro Manuel Baldé, de 21 anos, viveu um de seus piores momentos esportivos neste domingo (11/8). Após cometer erros que culminaram nos três gols do time adversário em menos de dez minutos, o arqueiro foi substituído e consolado até pelo juiz da partida, Tiago Martins.

A solidariedade do árbitro veio após a atuação do goleiro contra o Oliveirense pela primeira fase da Liga 2, a Segunda Divisão do Campeonato Português. Mais curioso ainda é que o Penafiel, clube defendido por Baldé há um ano, ainda conseguiu superar o drama e vencer a partida por 4 a 3.

O primeiro erro de Baldé foi logo aos três minutos do jogo. No lance, ele saiu mal e Lução aproveitou para marcar o primeiro gol do Oliveirense. Três minutos depois, Baldé tentou fazer uma finta, perdeu a bola e Zé Manuel não perdoou: 2 a 0. Aos nove minutos, Baldé voltou a perder a bola e André Santos cravou o terceiro.

Título de melhor goleiro

Apesar da partida desastrosa, Baldé tem bons números em Portugal. Em abril, recebeu o título de melhor jovem da 2ª Liga, com 15,6% dos votos, à frente do ponta Rúben Pina, do Belenenses, e do meia Vasco Souza, do Porto.

Carreira de Baldé

Nascido em 2002, em Albufeira, no sul de Portugal, Manuel Baldé também tem cidadania da Guiné-Bissau. O jovem goleiro de 1,94m chegou a jogar pela seleção nacional guineense em sete partidas em 2022.

O futebol entrou na vida de Baldé em 2014, quando ele tinha apenas 12 anos, no Imortal Youth. O jovem se formou nas categorias de base do Benfica, depois foi para o Aves e em seguida para o Vizela.

O contrato com o Penafiel começou em julho de 2023 e, desde então, defende o clube de Penafiel, a 340km da capital Lisboa.

